Die Kämpfe in Donezk und der Umgebung gehen weiter. (picture alliance / Anadolu / Diego Herrera Carcedo)

Nach Angaben örtlicher Behörden sind dabei drei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Kämpfe gab es nach Darstellung der ukrainischen Armee zuletzt in der Nähe der Stadt Pokrowsk. Laut dem Energieministerium wurden in den vergangenen Tagen wiederholt Anlagen der Stromversorgung attackiert, unter anderem in der Region Tschernihiw nordöstlich von Kiew sowie ein Hochspannungsumspannwerk im Osten des Landes.

In der vergangenen Nacht hatten sich beide Seiten gegenseitig mit Dutzenden Drohnen und Raketen angegriffen. In der grenznahen russischen Region Belgorod wurden nach Behördenangaben sechs Menschen getötet. Ukrainische Behörden meldeten ihrerseits in der Region Sumy im Nordosten des Landes mindestens einen Toten und weitere Verletzte.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.