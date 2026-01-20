Ziel waren vor allem die Hauptstadt Kiew und die südliche Region Odessa. In Kiew wurde Behördenangaben zufolge ein Mann bei den Angriffen getötet. Bürgermeister Klitschko teilte mit, Tausende Wohnblöcke seien ohne Strom, Wasser und Heizung. In der Region Odessa wurde laut Gouverneur Kiper ein Kraftwerk beschädigt. Auch aus der zentralukrainischen Region Winnyzja wurden Angriffe auf die Energie-Infrastruktur gemeldet.
Russland hat seine Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor in den vergangenen Wochen noch einmal verstärkt. In der gesamten Ukraine herrscht derzeit Dauerfrost, teilweise mit zweistelligen Minusgraden.
Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.