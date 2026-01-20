Ukraine-Krieg
Russische Angriffe in mehreren Regionen - viele Menschen in Kiew bei Dauerfrost ohne Strom, Heizung und Wasser

Russland hat seine Luftangriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur fortgesetzt.

    Kiew: In einem Wohnviertel werden Notzelte aufgestellt, in denen sich die Menschen aufwärmen können.
    Nachdem Russland regelmäßig Luftangriffe gegen die Energieobjekte des Landes geflogen hat, sind die Bewohner mitten im Winter ohne Strom, Wasser und Heizung. (Archivbild) (Vladyslav Musiienko / AP / dpa / Vladyslav Musiienko)
    Ziel waren vor allem die Hauptstadt Kiew und die südliche Region Odessa. In Kiew wurde Behördenangaben zufolge ein Mann bei den Angriffen getötet. Bürgermeister Klitschko teilte mit, Tausende Wohnblöcke seien ohne Strom, Wasser und Heizung. In der Region Odessa wurde laut Gouverneur Kiper ein Kraftwerk beschädigt. Auch aus der zentralukrainischen Region Winnyzja wurden Angriffe auf die Energie-Infrastruktur gemeldet.
    Russland hat seine Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor in den vergangenen Wochen noch einmal verstärkt. In der gesamten Ukraine herrscht derzeit Dauerfrost, teilweise mit zweistelligen Minusgraden.
