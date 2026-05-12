Ein zerstörtes Gebäude und ausgebrannte Fahrzeuge nach einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja (Archivbild) (AFP / DARYA NAZAROVA)

Die ukrainische Luftwaffe meldete Attacken mit zahlreichen Drohnen auf die Hauptstadt Kiew und weitere Städte wie Saporischschja, Dnipro, Charkiw und Cherson. Auch die Gebiete Sumy im Norden und Mykolajiw im Süden waren demnach betroffen. Die seit Samstag geltende Waffenruhe war in der Nacht ausgelaufen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte bereits in seiner abendlichen Videobotschaft erklärt, dass sich sein Land auf erneute Attacken einstelle.

Während der befristeten Feuerpause waren kaum Luftangriffe gemeldet worden. Entlang der Frontlinie hatte es aber weiterhin Beschuss gegeben.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.