Ein zerstörtes Gebäude und ausgebrannte Fahrzeuge nach einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja (Archivbild) (AFP / DARYA NAZAROVA)

Ukrainischen Behörden zufolge trafen Trümmerteile in der Hauptstadt Kiew ein Hochhaus. Weitere Angriffe wurden aus den Städten Saporischschja, Dnipro, Charkiw und Cherson gemeldet. Auch die Gebiete Sumy im Norden und Mykolajiw im Süden des Landes waren demnach betroffen. Die seit Samstag geltende Waffenruhe war in der Nacht ausgelaufen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte bereits in seiner abendlichen Videobotschaft erklärt, dass sich sein Land auf erneute Attacken einstelle.

Während der befristeten Feuerpause waren nur wenige Luftangriffe gemeldet worden. Entlang der Frontlinie gab es aber weiterhin Beschuss.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.