Ukrainischer Soldat in Pokrowsk (Archivbild). (Michael Shtekel/AP/dpa)

Der Generalstab in Kiew erklärte, mehrere kleinere russische Infanteriegruppen mit insgesamt rund 200 Soldaten lieferten sich dort schwere Gefechte mit ukrainischen Einheiten.

In der Nacht hatte die russische Armee die Ukraine erneut aus der Luft angegriffen. Bei Drohnenattacken auf die Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben des Bürgermeisters Klitschko mindestens drei Menschen getötet und 29 verletzt. Demnach wurden zwei mehrstöckige Wohngebäude getroffen und gerieten teilweise in Brand.

Russland meldete seinerseits ukrainische Drohnenangriffe. In der Region Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine gab es demnach 16 Verletzte.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.