Russische Armee rückt weiter auf Pokrowsk vor (Archivbild). (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, die Truppen rückten weiter vor. Eingekesselte ukrainische Soldaten sollten sich ergeben. Ausbruchversuche seien abgewehrt worden. Auch in der Nähe von Kupjansk habe es russische Vorstöße gegeben. Die ukrainische Armee weist zurück, dass Soldaten eingekesselt seien. Die Angaben aus den Frontgebieten können nicht unabhängig überprüft werden.

Die Kleinstadt Pokrowsk gilt als strategisch bedeutend, weil dort mehrere Fernstraßen in der Region Donbass zusammenlaufen. Wie das US-Institut für Kriegsstudien ISW mitteilte, hat die russische Armee die dortige Frontlinie innerhalb von 21 Monaten um knapp 40 Kilometer verschoben.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.