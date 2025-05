Mindestens 19 ukrainische Drohnen seien im Anflug auf die russische Hauptstadt zerstört worden, teilte Sobjanin auf Telegram mit. Trümmer einer Drohne seien auf eine Autobahn gestürzt, bislang gebe es aber keine Berichte über Verletzte. Die russische Luftfahrtbehörde erklärte, sie habe den Flugverkehr auf allen vier Moskauer Flughäfen eingestellt.

Nach russischen Angaben griffen ukrainische Streitkräfte zudem ein Umspannwerk in Rylsk in der westlichen russischen Region Kursk an. Dabei seien zwei Transformatoren beschädigt und die Stromversorgung in dem Gebiet unterbrochen worden. Rylsk ist 50 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Die Behörden auf beiden Seiten der Grenze haben mehrere Siedlungen wegen Kämpfen evakuiert.

