Schäden an einem Wohnhaus in Schebekino (Archivbild; zur aktuellen Meldung liegt kein Bildmeterial vor).

In der Stadt Schebekino in der russischen Oblast Belgorod sei eine Frau bei ukrainischem Beschuss verletzt worden, teilten die dortigen Behörden mit. Schebekino liegt nahe an der Grenze zur Ukraine.

Bereits gestern am späten Abend waren in Belgorod im Südwesten Russlands bei einem ukrainischen Angriff fünf Menschen getötet und 46 verletzt worden, wie der Regionalgouverneur mitteilte. Belgorod liegt südlich der russischen Oblast Kursk, wo derzeit tausende ukrainische Soldaten eingerückt sind. Die ukrainische Armee greift in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch Ziele auf dessen Territorium an.

Gestern am frühen Abend hatte es weitere russische Luftangriffe auf den Norden und den Nordosten der Ukraine gegeben. In Charkiw wurden nach jüngsten ukrainischen Angaben sieben Menschen getötet und fast 100 verletzt. In der Grenzregion Sumy gab es mehrere Verletzte und großen Sachschaden.

