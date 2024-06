Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Im Dorf Sadowe in der Region Cherson sei ein von zahlreichen Kunden besuchtes Geschäft zerstört worden, teilte der von Russland eingesetzte Verwaltungschef Saldo via den Onlinedienst Telegram mit. 15 weitere Menschen seien verletzt worden. Saldo sprach von einem "gemeinen Mord an Zivilisten", der durch westliche Waffenlieferungen an die Ukraine ermöglicht worden sei.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.