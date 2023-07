Streumunition der USA (Archivbild). Die US-Regierung hat angekündigt, der Ukraine mit sogenannten Dual-Purpose Conventional Improved Munitions (DPICM) zu beliefern. (AFP / DVIDS / Handout )

Der Sprecher für Nationale Sicherheit der US-Regierung, Kirby, habe dies in seinen öffentlichen Äußerungen zur Lieferung zugegeben, hieß es von der russischen Botschaft in Washington. Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, Sullivan, erklärte, die ukrainische Regierung habe Washington schriftlich zugesichert, die Streumunition nicht auf russischem Territorium und auch nicht in bevölkerten Gebieten einzusetzen.

Sowohl Russland als auch die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, die international geächtete Art der Munition bereits gegeneinander zum Einsatz gebracht zu haben. Bundespräsident Steinmeier verteidigte die Entscheidung der USA, Streumunition an die Ukraine zu liefern. Die Position der Bundesregierung, sich gegen Streumunition auszusprechen, sei zwar nach wie vor richtig, sagte Steinmeier im ZDF. Jedoch könne Deutschland in der gegenwärtigen Situation den USA nicht in den Arm fallen.

