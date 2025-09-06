Über Kiew trat die Flugabwehr in Aktion, wie ukrainische Medien berichteten. Die Bewohner der Hauptstadt seien aufgerufen worden, Schutzräume aufzusuchen. Auch in anderen Landesteilen sei Luftalarm ausgelöst worden.
Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf das Grenzgebiet Belgorod wurden nach russischen Angaben drei Menschen getötet. Wie der Gouverneur des Gebiets mitteilte, wurden zwei weitere Menschen verletzt.
Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.
Diese Nachricht wurde am 07.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.