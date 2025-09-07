Über Kiew trat die Flugabwehr in Aktion, wie ukrainische Medien berichteten. Die Bewohner der Hauptstadt seien aufgerufen worden, Schutzräume aufzusuchen.
In der nordukrainischen Region Sumy wurde nach Behördenangaben ein Mensch getötet. Auch die Stadt Saporischschja im Südosten des Landes wurde der örtlichen Verwaltung zufolge von der russischen Armee attackiert. Dabei seien mindestens 15 Menschen verletzt worden.
Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf das Grenzgebiet Belgorod wurden nach russischen Angaben drei Menschen getötet. Wie der Gouverneur des Gebiets mitteilte, wurden zwei weitere Menschen verletzt.
Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.
Diese Nachricht wurde am 07.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.