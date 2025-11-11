Es gab erneute Angriffe auf die Region Odessa. Hier ein Foto von Mitte Oktober. (IMAGO / Ukrinform / Nina Liashonok)

Auch ein Lager der staatlichen Eisenbahn sei getroffen worden, hieß es. Ein Mensch sei verletzt worden. Die kritische Infrastruktur werde zunächst mit Generatoren versorgt. Im Nachbarland Rumänien wurden nach den russischen Attacken erneut mutmaßliche Drohnentrümmer entdeckt. In der Nacht sei man über den Absturz eines Flugobjekts etwa fünf Kilometer südlich der Grenze informiert worden, teilte das rumänische Verteidigungsministerium mit. Soldaten hätten vor Ort mögliche Drohnen-Fragmente entdeckt.

Russland meldete weitere Erfolge in der Region Charkiw im Osten der Ukraine. Die russischen Streitkräfte seien tief in die Stadt Kupjansk vorgedrungen, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau.

