Mehrere Städte, darunter auch, hier im Bild, Odessa, wurden erneut von russischen Drohnen angegriffen. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Lyashonok Nina / Ukrinform / ABACA)

In Odessa am Schwarzen Meer wurden nach ukrainischen Angaben mindestens neun Menschen verletzt. Mehrere Wohnhäuser in der Stadt seien beschädigt worden und in Flammen aufgegangen, hieß es. Auch die Hauptstadt Kiew geriet unter Beschuss. Nach Angaben der Militärverwaltung konnten aber alle von Russland abgefeuerten Drohnen zerstört werden. Ziel von Angriffen war auch die südliche Region Mykolajiw.

Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge bereiten die USA Sanktionen gegen mehrere chinesische Banken vor. Die Institute sollten vom weltweiten Finanzsystem ausgeschlossen werden, um damit Hilfen für die russische Rüstungsproduktion zu unterbinden, schreibt das Blatt.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.