Russische Kampfdrohne des Typs Shahed (Archivfoto) (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

In der Grenzregion Wolyn traf eine Drohne die Lokomotive eines Personenzugs zwei Kilometer vor der polnischen Grenze, wie die ukrainische Staatsbahn mitteilte. Verletzte gab es demnach nicht. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, Moskau habe den Zug "absichtlich" angegriffen. Der Bahnbetreiber PKP Intercity teilte mit, der Zug sei von Kiew nach Warschau unterwegs gewesen. An Bord hätten sich mehr als 200 Fahrgäste befunden.

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" musste bei einem anderen Vorfall ein privat gecharterter Sonderzug teilweise evakuiert werden, nachdem es in der Nähe Drohenbeschuss gegeben hatte. An Bord dieses Zuges waren demnach einer der engster Berater von Bundeskanzler Merz, der außen- und sicherheitspolitische Berater im Kanzleramt, Sautter, und mehrere Bundestagsabgeordnete. Außerdem hätten sich der ehemalige britische Premierminister Johnson und Sicherheitsberater weiterer europäischer Regierungen im Zug befunden. Sie alle seien zu Beratungen in Kiew gewesen.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, es habe in der Westukraine Infrastruktur attackiert, die für Militärtransporte aus Europa genutzt werde. In Litauen wurde nach einer mutmaßlichen Drohnensichtung der Flughafen in der Hauptstadt Vilnius geschlossen. ⁠Der Alarm sei inzwischen wieder aufgehoben, teilte der nationale Krisenstab mit.

Auch die Ukraine griff mit Drohnen mehrere zivile und industrielle Ziele in Russland an. Nach örtlichen Berichten starben in der russischen Teilrepublik Tatarstan mindestens zwei Menschen, mehrere Personen wurden verletzt. Der Generalstab in Kiew sprach von Angriffen auf die Ölinfrastruktur.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.