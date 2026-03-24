Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, fand die Attacke ausnahmsweise tagsüber statt. Die Flugabwehr sei in mehreren Landesteilen im Einsatz gewesen. In der westukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk wurden Behörden zufolge mindestens zwei Menschen getötet. In der historischen Altstadt von Lwiw sei außerdem die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende St.-Andreas-Kirche beschädigt worden.
Zuvor hatte es bereits ukrainische Berichte über mehrere Todesopfer und Verletzte nach russischen Angriffen in östlichen und südlichen Regionen gegeben.
Russische Behörden meldeten wiederum ein Todesopfer und 13 Verletzte nach einer ukrainischen Drohnenattacke in der Region Kursk.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.