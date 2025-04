Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Diese liege mehr als tausend Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und produziere 300 Drohnen am Tag, teilte ein Sprecher mit. Russland habe zuvor in der ukrainischen Stadt Marhanez bei einem Drohnenangriff einen Bus mit Arbeitern getroffen. Dabei seien neun Menschen getötet und 30 verletzt worden. Auch in der ostukrainischen Stadt Slowjansk ist laut Behördenabgaben ein Mensch bei einem russischen Luftangriff getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.