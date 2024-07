Ukrainische Soldaten beim Start einer Drohne (Archivbild) (dpa / abaca / Smoliyenko Dmytro / Ukrinform)

Russischen Angaben zufolge wurde dabei mindestens ein Mensch getötet. Der Angriff richtete sich auch auf eine Raffinerie in der am Schwarzen Meer gelegenen Stadt Tuapse. Das Feuer war russischen Stellen zufolge von Splittern abgefangener Drohnen ausgelöst worden. Das russische Verteidigungsministerium fing nach eigenen Angaben insgesamt 75 ukrainische Drohnen über grenznahen Regionen ab. Auch Russland griff die Ukraine erneut mit Drohnen an, dabei fing die Luftabwehr der Ukraine nach eigenen Angaben 16 Flugobjekte ab, die auf das Staatsgebiet vorgedrungen waren.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.