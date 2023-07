Eine US-amerikanische Drohne vom Typ MQ-9 (Massoud Hossaini / MH / AP / dpa)

Diese hätten einen Einsatz gegen den IS in Syrien ausgeführt, erklärte Luftwaffenkommandeur Grynkewich. Der Vorgang sei ein weiteres Beispiel für die unprofessionellen und unsicheren Handlungen der russischen Luftstreitkräfte in Syrien. Sie gefährdeten die Sicherheit sowohl der amerikanischen als auch der russischen Streitkräfte. Er rief Moskau dazu auf, dieses rücksichtslose Verhalten einzustellen.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.