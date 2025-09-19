Zwischenfall

Russische MIG-31-Kampfjets (Archivbild). (picture alliance / Zoonar | Alexander Strela)

Die Regierung in Tallinn erklärte, drei Flugzeuge vom Typ MIG-31 hätten sich ingesamt 12 Minuten über estnischem Gebiet aufgehalten. Man habe dagegen bei der russischen Botschaft protestiert. Aus NATO- und EU-Kreisen wurde die Luftraumverletzung bestätigt. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Zuletzt waren während eines russischen Luftangriffs auf die Ukraine zahlreiche Drohnen in den Luftraum Polens eingedrungen. Einige Tage später gab es den Flug einer Drohne über Regierungsgebäude in Warschau.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.