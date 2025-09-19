Sicherheit

Russische MIG-31-Kampfjets (Archivbild). (picture alliance / Zoonar | Alexander Strela)

Die NATO habe "umgehend" auf die russische Lufraumverletzung reagiert, erklärte die Sprecherin der Verteidigungsallianz, Hart, im Onlinedienst X. Demnach fingen an der Luftraumüberwachung über Estland beteiligte NATO-Jets die feindlichen Flugzeuge ab. Es handle sich um ein weiteres Beispiel für das rücksichtlose Verhalten Russlands und die Fähigkeit des Bündnisses, darauf zu reagieren.

Die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Kallas, sprach von einer "äußert gefährlichen Provokation". Es sei bereits die dritte Verletzung des EU-Luftraums durch Russland innerhalb weniger Tage gewesen. Kreml-Chef Putin stelle die Entschlossenheit des Westens auf die Probe, erklärte Kallas. Die EU dürfe keine Schwäche zeigen.

Am Abend meldete Polen zudem das Eindringen von zwei russischen Kampfjets in eine Sicherheitszone über einer Bohrplattform in der Ostsee. Er kürzlich waren während eines russischen Luftangriffs auf die Ukraine zahlreiche Drohnen in den Luftraum Polens eingedrungen. Einige Tage später gab es den Flug einer Drohne über Regierungsgebäude in Warschau.

