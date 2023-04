Vereinte Nationen

Der UNO-Sicherheitsrat (Archivbild) (picture alliance / Pacific Press / Kev Radin)

Die Sitzung in New York war von Russland angesetzt worden. Aus Protest verließen Vertreter mehrerer Staaten den Sitzungssaal. Lwowa-Belowa wird vom Internationalen Strafgerichtshof per Haftbefehl gesucht. Die Ukraine wirft Russland vor, tausende ukrainische Kinder aus dem Kriegsgebiet verschleppt zu haben. Moskau weist die Vorwürfe zurück. Die Kinder seien in Sicherheit gebracht worden, behauptet der Kreml. Als Reaktion auf Moskaus Verhalten bei den Vereinten Nationen haben rund 50 Länder eine Erklärung veröffentlicht. Darin beschuldigen sie Russland, seine Befugnisse als ständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates zu missbrauchen, um Desinformationen zu verbreiten. Russland hat derzeit den Vorsitz des Gremiums inne.

