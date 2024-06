Militärübung

Die Nationalfahne von Kuba (picture alliance / Bildagentur-online / Sunny Celeste)

Nach Angaben des US-Militärs nehmen sie an Übungsmanövern teil, die voraussichtlich bis zum Sommer dauern werden. Der amerikanische Geheimdienst hat einem Regierungsvertreter in Washington zufolge Kenntnis darüber, dass auch ein atomar angetriebenes U-Boot dem russischen Flottenverband angehört. Es bestehe jedoch keine direkte Gefahr für die Vereinigten Staaten, da bei keinem der Boote Atomwaffen an Bord seien.

Russland ist ein langjähriger Verbündeter Kubas. Die Führung in Moskau schickt regelmäßig Kriegsschiffe und Militärflugzeuge ins Karibische Meer um Kuba.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.