Eine russische Gleitbombe traft ein Hochhaus in der ukrainische Stadt Charkiw im Osten des Landes. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Titov Yevhen / ABACA)

In der Stadt Charkiw im Osten des Landes wurde nach Behördenangaben ein Hochhaus von einer Gleitbombe getroffen. Mindestens drei Menschen seien getötet worden, teilte Gebietsgouverneur Synjehubow im Onlinedienst Telegram mit. Die russische Armee griff auch in der Region Odessa im Süden des Landes Ziele mit Raketen und Kampfdrohnen an, darunter eine für die Ukraine stategisch wichtige Brücke an einer Flussmündung.

Präsident Selenskyj appellierte erneut an die ausländischen Unterstützer, seinem Land schneller zu helfen. Jede Verzögerung koste weitere Menschenleben, schrieb Selenskyj bei Telegram.

Zuvor hatten russische Behörden von einem großen ukrainischen Drohnenangriff auf die besetzte Hafenstadt Berdjansk am Asowschen Meer berichtet.

