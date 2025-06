Chemiefabrik in Newinnomyssk in der südrussischen Region Stawropol. (picture alliance / dpa / TASS / Erik Romanenko)

Dabei soll es sich um Industrieanlagen in der südrussischen Region Stawropol und in der Nähe von Samara an der Wolga handeln. Der ukrainische Generalstab bestätigte Angriffe auf diese zwei Fabriken. Es sei darum gegangen, die Fähigkeiten des Gegners zur Herstellung von Sprengstoff und Munition zu reduzieren.

Die russische Armee griff in der Nacht unter anderem die südukrainische Großstadt Saporischschja mit Kampfdrohnen an. Nach offiziellen Angaben wurden dabei zwei Polizisten verletzt.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.