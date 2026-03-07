Eine ballistische Rakete habe ein Wohnhaus getroffen, teilten die örtlichen Behörden mit. Die Rede ist von mindestens sieben Toten und zehn Verletzten. Einen weiteren Toten soll es in der Region Dnipropetrowsk gegeben haben. Auch in anderen Gebieten meldeten die Behörden Luftalarm wegen der russischen Angriffe, darunter die Hauptstadt Kiew und Odessa am Schwarzen Meer. Über Schäden oder Opfer ist bislang nichts bekannt.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gestern vor einer russischen Frühlingsoffensive gewarnt.
Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.