Fensterfront eines Wohnhochhauses in Kiew (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andreas Stroh)

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, Klitschko, teilte mit, die Luftabwehr sei noch im Einsatz. Es habe mehrere Explosionen gegeben. Nach offiziellen Angaben ist mindestens eine Person durch den Angriff getötet worden.

Auch in der südlichen Hafenstadt Cherson sowie in weiteren ukrainischen Städten und Gemeinden wurden Raketenangriffe gemeldet. In Cherson wurde den Angaben zufolge ein Mensch getötet, sechs weitere wurden verletzt.

In den vergangenen Monaten hatte Russland seine Drohnen- und Raketenangriffe auf verschiedene Regionen der Ukraine intensiviert.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.