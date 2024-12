Russischer Luftangriff auf Kiew (AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Es gebe inzwischen einen Toten und neun Verletzte, teilte Bürgermeister Klitschko über Telegram mit. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen, da in mehreren Stadtteilen Brände ausbrachen. Neben Gebäuden sei auch eine Wärmetrasse getroffen worden. Hunderte Wohnhäuser und mehr als ein Dutzend medizinische Einrichtungen sind den Angaben zufolge von der Wärmeversorgung abgeschnitten. In Kiew herrschen derzeit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.

Auch in der südlichen Hafenstadt Cherson sowie in weiteren ukrainischen Städten und Gemeinden wurden Raketenangriffe gemeldet. In Cherson wurde ein Mensch getötet.

In den vergangenen Monaten hatte Russland seine Drohnen- und Raketenangriffe auf verschiedene Regionen der Ukraine intensiviert.

