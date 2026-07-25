Russland/Ukraine

Brände nach Drohnenangriffen im Gebiet St. Petersburg (-- / dpa / --)

Im Umland der Hauptstadt Kiew wurden laut der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft durch einen Raketenangriff auf eine Veranstaltung der Rüstungsbranche mindestens zehn Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Angriff und teilte mit, auf dem Gelände seien zu dem Zeitpunkt Drohnen präsentiert worden. Diese würden für Angriffe auf zivile Ziele in Russland eingesetzt. Nach Angaben ukrainischer Behörden wurden fünf weitere Menschen bei einem russischen Angriff in der Stadt Slowjansk getötet.

Bei ukrainischen Angriffen auf einen Rüstungsbetrieb in der zentralrussischen Region Kirow wurden laut dortigen Behörden sechs Menschen getötet und mindestens 26 verletzt. Nahe St. Petersburg und in Simferopol auf der Krim griff die Ukraine zudem erneut Logistikzentren eines russischen Onlinehändlers an.

US-Präsident Trump und der ukrainische Präsident Selenskyj wollen sich nächste Woche Dienstag im Weißen Haus beraten.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.