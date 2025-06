Nahe der Grenze zur Ukraine

Russische Regionen Brjansk und Kursk: Brücken nach Explosionen eingestürzt und Züge entgleist - sieben Tote

Der Einsturz zweier Brücken in russischen Regionen in Grenzregionen zur Ukraine ist nach Angaben von Ermittlern auf Explosionen zurückzuführen. Das russische Ermittlungskomitee sprach von Sabotageakten an den Brücken in Brjansk und Kursk.