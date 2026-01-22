Mittelmeer
Russische Schattenflotte? - Frankreichs Marine stoppt verdächtigen Öl-Tanker

Die französische Marine hat im Mittelmeer einen Öltanker aus Russland gestoppt.

    Blick auf den Tanker «Eventin» vor der Küste der Insel Rügen.
    Russische Tanker wechseln immer wieder ihre Flaggen, um die Herkunft der transportierten Güter, vor allem Öl, zu verschleiern. (picture alliance / dpa / Stefan Sauer)
    Frankreichs Präsident Macron erklärte, das Schiff werde verdächtigt, unter falscher Flagge zu fahren. Der Tanker sei umgeleitet worden. Der Einsatz im Mittelmeer erfolgte Macron zufolge in Absprache mit mehreren verbündeten Ländern.
    Frankreich hatte vergangenes Jahr ein entschlossenes Vorgehen gegen die sogenannte russische Schattenflotte angekündigt. So werden die oft veralteten und unter fremder Flagge fahrenden Schiffe bezeichnet, mit denen Russland unter anderem das Öl-Embargo umgeht.
