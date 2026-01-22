Frankreichs Präsident Macron erklärte, das Schiff werde verdächtigt, unter falscher Flagge zu fahren. Der Tanker sei umgeleitet worden. Der Einsatz im Mittelmeer erfolgte Macron zufolge in Absprache mit mehreren verbündeten Ländern.
Frankreich hatte vergangenes Jahr ein entschlossenes Vorgehen gegen die sogenannte russische Schattenflotte angekündigt. So werden die oft veralteten und unter fremder Flagge fahrenden Schiffe bezeichnet, mit denen Russland unter anderem das Öl-Embargo umgeht.
Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.