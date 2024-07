Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau nahmen sie zwei weitere Orte ein. Weiter hieß es, in der russischen Region Belgorod seien mehrere ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Bei einem weiteren Drohnenangriff wurde nach Angaben lokaler russischer Behörden ein Tanklager in der Region Kursk in Brand gesetzt. Das Feuer sei aber schnell unter Kontrolle gebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.