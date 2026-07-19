Aus der Hauptstadt Kiew meldeten Nachrichtenagenturen Dutzende Explosionen. Die Militärverwaltung erklärte, mehrere Wohnhäuser seien getroffen und in Brand gesetzt worden. Es gebe mindestens einen Toten und elf Verletzte.
Gestern waren bei Angriffen auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk zwei Menschen getötet worden. Die russische Luftwaffe habe mehrere Gleitbomben abgeworfen, erklärte der Gouverneur der Region.
Die Ukraine attackierte ihrerseits ein Logistikzentrum eines Versandhändlers in der westrussischen Stadt Kotowsk. Den Behörden zufolge wurden neun Menschen getötet und mehr als 60 verletzt.
Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.