Drohnen hätten ein Kriegsschiff beschädigt, teilte der Generalstab in Kiew ‌mit. Das Schiff habe sich auf Patrouillenfahrt in der Nähe einer Öl- und Gasförderplattform befunden, hieß es. Zudem hätten Drohnen eine Plattform des russischen ​Energiekonzerns Lukoil ​getroffen. Von russischer Seite wurden die Vorfälle nicht bestätigt. Das Kaspische Meer ist gut 1.800 Kilometer von der ukrainischen Küste entfernt.

Russland griff seinerseits Hafeninfrastruktur in der ukrainischen Region Odessa an. Durch Raketen wurden nach Angaben ukrainischer Behörden sieben Menschen getötet und 15 verletzt. Odessa ist seit Tagen im Visier der russischen Armee - insbesondere Einrichtungen der Logistik und der Energieinfrastruktur.

