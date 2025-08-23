Ukrainekrieg

Russlands Außenminister Lawrow (Alexander Nemenov/POOL AFP/AP/dpa)

Außenminister Lawrow bekräftigte in diesem Zusammenhang Bedingungen des Kremls. Im Vorfeld müssten unter anderem ein Verzicht der Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft und Gebietsabtretungen geklärt sein, sagte Lawrow dem US-Fernsehsender NBC. Wenn die Agenda für einen solchen Gipfel fertig sei, wäre Putin auch bereit, Selenskyj zu treffen. Dieser warf Russland abermals vor, ein Spitzentreffen zu verzögern und den Krieg nicht beenden zu wollen.

US-Präsident Trump hatte nach seinem Alaska-Gipfel mit Putin sowie dem späteren Treffen mit Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern in Washington den Eindruck erweckt, er könne einen Friedensschluss beschleunigen.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.