Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Balizki mit. Auch der russisch besetzte Teil des benachbarten Gebiets Cherson soll nach Angaben von dessen Gouverneur Saldo betroffen sein. Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion. Mehr als 70 Prozent der Regionen Saporischschja und Cherson werden von der russischen Armee kontrolliert.

Bei Frost mit zweistelligen Minusgraden greift das russische Militär immer wieder ukrainische Energieanlagen an. In der Folge kommt es in weiten Teilen der Ukraine zu Ausfällen von Strom und Fernwärme. Besonders schlecht ist die Lage in und um die Hauptstadt Kiew.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.