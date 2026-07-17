"Manifest" im Internet
Russischer Blogger nach Kritik an Putin und Ukraine-Krieg festgenommen

In Russland ist ein Blogger festgenommen worden, der sich kritisch über Präsident Putin und den Krieg gegen die Ukraine geäußert hat.

    In Moskau erstrahlen der Kreml und das Wolkenkratzerviertel Moskwa City in der Nachmittagssonne.
    In Moskau ist ein Blogger festgenommen worden, der sich kritisch über den Ukraine-Krieg geäußert hat. (picture alliance / dpa / Ulf Mauder)
    Die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldet unter Berufung auf Ermittlungsbehörden, Ilja Remeslo werde ⁠die Verbreitung von Falschinformationen ⁠über das Militär vorgeworfen. Ihm drohten im Falle einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.
    Remeslo hatte im März ein Manifest ins Internet gestellt, in dem er Putin zum Rücktritt aufforderte. Der Krieg in der Ukraine habe Millionen Menschen das Leben gekostet und die russische Wirtschaft ruiniert.
    Vor der Veröffentlichung des Manifests galt Remeslo als Unterstützer Putins.
    Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.