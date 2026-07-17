"Manifest" im Internet

Die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldet unter Berufung auf Ermittlungsbehörden, Ilja Remeslo werde die Verbreitung von Falschinformationen über das Militär vorgeworfen. Ihm drohten im Falle einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.
Remeslo hatte im März ein Manifest ins Internet gestellt, in dem er Putin zum Rücktritt aufforderte. Der Krieg in der Ukraine habe Millionen Menschen das Leben gekostet und die russische Wirtschaft ruiniert.
Vor der Veröffentlichung des Manifests galt Remeslo als Unterstützer Putins.
Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.