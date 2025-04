Da Denkmal der Begegnung im nordsächsischen Torgau. (picture alliance / imageBROKER / Michael Nitzschke)

Zur Gedenkveranstaltung hat sich auch der russische Botschafter Netschajew angekündigt, wie Torgaus Oberbürgermeister Simon mitteilte. Dieser sei nicht eingeladen worden und habe kein Rederecht.

Netschajew hatte zuletzt auch an einer Gedenkfeier zum Zweiten Weltkrieg in Brandenburg teilgenommen, was zu Kritik geführt hatte. Das Auswärtige Amt rät davon ab, russische Offizielle zu Gedenkveranstaltungen einzuladen, weil Russland diese für sich instrumentalisieren könnte.

Am 25. April erinnert Torgau jedes Jahr an den sogenannten Elbe Day, an dem amerikanische und sowjetische Soldaten auf der zerstörten Elbe-Brücke aufeinandertrafen. Das Foto vom Handschlag von Torgau ging als Symbol für das Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft um die Welt.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.