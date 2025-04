Sachsen

Russischer Botschafter Netschajew bei Weltkriegsgedenken in Torgau

An der Gedenkveranstaltung anlässlich des Zusammentreffens amerikanischer und sowjetischer Truppen am Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa hat im sächsischen Torgau auch der russische Botschafter Netschajew teilgenommen.