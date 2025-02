Russland greift die Ukraine immer wieder auch mit Drohnen an (Archivfoto vom Oktober 2024). (Ukrinform / dpa / --)

Das Areal in der Region Kursk sei zur Endmontage und zum Start von Drohnen genutzt worden, teilte der Generalstab in Kiew mit. Neben der Mitteilung wurde auch ein Video veröffentlicht. Es zeigt mehrere Einschläge in einem verschneiten Waldstück.

Der Angriff ist Teil einer neuen Strategie der Ukraine. Seit einiger Zeit werden verstärkt militärische und logistische Ziele auf russischem Staatsgebiet angegriffen. Ziel ist es, die Versorgung der russischen Streitkräfte mit Waffen, Munition und Treibstoff zu unterbrechen.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.