Die ukrainischen xBehörden meldeten Angriffe im Gebiet Dnipropetrowsk sowie in der Region Sumy. Wie deren Gouverneur mitteilte, wurde ein Wohnblock in der Stadt Okhtyrka getroffen. Das mehrstöckige Gebäude sei schwer beschädigt worden.
In der Ostukraine war bereits gestern ein Staudamm von russischen Raketen getroffen und beschädigt worden. Die ukrainische Militärverwaltung hatte zudem schwere Drohnen- und Raketenangriffe auf Unternehmen des Energiesektors gemeldet.
Die russische Nachrichtenagentur RIA wiederum berichtete unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau von ukrainischen Angriffen. Russische Luftabwehreinheiten hätten in der Nacht 67 Drohnen zerstört.
Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.