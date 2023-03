Bachmut, Ostukraine: Ukrainische Soldaten feuern mit Artillerie auf russische Positionen. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Adrien Vautier / Le Pictorium)

Der ukrainische Militäranalyst Schdanow schrieb in sozialen Medien, ein russischer Durchbruch an der Nordflanke stelle eine klare Bedrohung für die Truppen seines Landes dar. Russland habe einen Keil zwischen zwei Dörfer getrieben. Auch der ukrainische Generalstab berichtete gestern Abend von schweren Kämpfen.

Das würde eine russische Darstellung decken, wonach die Verbindungsstraßen von Bachmut nach Westen gefährdet sind. Der ukrainische Präsident Selenskyj berichtete von Kämpfen in mehreren Frontabschnitten. Hierbei sei man in Bachmut in der "schwierigsten Situation".

