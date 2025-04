Medienrecherchen

Im vergangenen Jahr zündeten Brandsätze in verschickten Paketen. (picture alliance/dpa - FrankHoermann/SVEN SIMON; )

Dies haben gemeinsame Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Demnach konnten die Ermittler inzwischen mehrere mutmaßliche Beteiligte der Anschläge identifizieren. Der russische Geheimdienst habe dafür sogenannte "Low-Level-Agenten" eingesetzt, heißt es. Damit sind Zivilisten gemeint, die für einzelne Aktivitäten gegen Bezahlung angeworben werden. Unter anderem in Deutschland soll es eine Durchsuchung gegeben haben. Weitere Einzelheiten wurden noch nicht mitgeteilt.

Die Paketbrandsätze waren im Juli vergangenen Jahres fast gleichzeitig in Frachtzentren in Leipzig, Birmingham und in der Nähe von Warschau gezündet worden.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.