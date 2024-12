Bei dem Anschlag in Moskau wurden der russische General Igor Kirillow und sein Adjudant getötet. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Maxim Grigoryev)

Nach Angaben der Behörden detonierte der in einem Elektroroller versteckte Sprengsatz, als der Chef der ABC-Abwehrtruppen, Kirillow, sein Wohnhaus verließ. Auch sein Adjutant wurde getötet. Die russischen Ermittler sprachen von einem Terroranschlag. Sie gehen von einer Spur in die Ukraine aus. In Kiew bekannte sich der ukrainische Geheimdienst nicht offiziell zu der Tat. Gestern hatte der SBU aber General Kirillow vorgeworfen, für den Einsatz von Reizgas in der Ost-Ukraine verantwortlich zu sein, um Soldaten aus Schützengräben zu vertreiben. Russland bestreitet den Einsatz chemischer Waffen.

Kirillow war offiziell zuständig für den Schutz vor Gefahren durch atomare, biologische und chemische Kampfmittel. Er erhob immer wieder öffentlich Vorwürfe, die USA betrieben in der Ukraine geheime Biowaffenlabors.

