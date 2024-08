Ukraine-Krieg

Russischer Generalstabschef: Bis zu 1.000 ukrainische Soldaten an Attacke auf Grenzregion beteiligt - Zweifel an Echtheit von Aufnahmen aus Kursk

Russland wirft der Ukraine vor, die Grenzregion Kursk mit bis zu 1.000 Soldaten angegriffen zu haben. Inzwischen seien mindestens 100 von ihnen getötet worden, teilte der russische Generalstab mit. Das "Institute for the Study of War" bezweifelte die Echtheit von Aufnahmen aus Kursk. Die ukrainische Regierung äußerte sich bisher nicht.

07.08.2024