Die Brücke bei Kertsch verbindet die Halbinsel Krim mit Russland. (picture alliance / Ulf Mauder)

Mindestens ein Seemann sei gestorben, zwei Männer würden noch vermisst, teilte der von Moskau eingesetzte Chef des Gebiets Cherson, Saldo, bei Telegram mit. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete, dass das Schiff von einer Drohne getroffen worden sei.

Das Gebiet Cherson im Süden der Ukraine wird zum größten Teil von russischen Besatzern verwaltet, die gleichnamige Gebietshauptstadt steht unter Kontrolle Kiews. Im Zuge des russischen Angriffskriegs hat die Ukraine die Kontrolle über ihren Teil des Asowschen Meeres verloren.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.