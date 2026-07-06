Angriff mit großer Reichweite

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Betroffen sei das Industriezentrum von Omsk, rund 2.700 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Dies ist einer der ⁠ukrainischen Drohnenangriffe mit der größten Reichweite seit Kriegsbeginn vor mehr als vier Jahren. Nach russischen Angaben fing das Militär in der Nacht mehr als 600 ⁠ukrainische Drohnen ab. Bei russischen Attacken auf Kiew wurden nach ukrainischen Angaben erneut Wohnblöcke getroffen, die teilweise einstürzten. Laut den Behörden wurden bisher elf Tote geborgen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj bat erneut um eine Verstärkung der Flugabwehr seines Landes. Mit Blick auf den morgen beginnenden NATO-Gipfel appellierte er diesbezüglich an die USA und die europäischen Verbündeten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, die Ukraine verstärkt mit Flugabwehrwaffen zu versorgen.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.