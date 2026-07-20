Präsident Selenskyj sprach von 40 Raketen sowie 120 Angriffsdrohnen. Laut den örtlichen Behörden wurden mehrere Wohnhäuser sowie ein Einkaufs- und Freizeitzentrum beschädigt. In mehreren Gebäuden seien Brände ausgebrochen. Auch aus anderen ukrainischen Regionen wurden russische Angriffe gemeldet.
Die Ukraine reagierte nach Angaben Selenskyjs mit Drohnenangriffen auf Ölanlagen in der russischen Region Stawropol. Auch Tanker im Schwarzen Meer seien getroffen worden.
Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.