Die Ukraine meldet einen neuen russischen Großangriff (Symbolbild) (Liane Bednarz)

Innerhalb von 24 Stunden seien landesweit mehr als 100 Städte und Ortschaften attackiert worden, teilte der ukrainische Innenminister Klymenko in Kiew mit. Das sei der größte Angriff seit Jahresbeginn. Demnach war unter anderem zum wiederholten Mal die Ölraffinerie in Krementschuk im Gebiet Poltawa Ziel russischer Luftangriffe. Wie ein Sprecher der Regionalverwaltung mitteilte, war die Anlage in Brand geraten. Inzwischen sei das Feuer gelöscht.

Die Behörden auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim meldeten heute früh Luftalarm in der Hafenstadt Sewastopol. Der Verkehr auf der Krim-Brücke sowie der Schiffsverkehr seien eingestellt worden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.