Telegram-Posting

Boris Nadeschdin (Archivbild) (IMAGO / ITAR-TASS / Sergei Fadeichev)

Im Onlinedienst Telegram schrieb er, seine Möglichkeiten, in Russland auf legalem Wege Oppositionspolitik zu betreiben, seien ausgeschöpft. Er sei zum Schweigen gebracht und aus der Politik gedrängt worden. Nadeschdin war erst vor Kurzem zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Begründet worden war dies mit der Zurschaustellung extremistischer Symbole. Konkret ging es um ein weiterverbreitetes Video mit einem Bild des verstorbenen Putin-Kritikers Nawalny.

Nadeschdin war kürzlich zudem als sogenannter ausländischer Agent eingestuft worden. Er ist einer der wenigen Politiker in Russland, die es wagen, Präsident Putin und die russische Offensive gegen die Ukraine offen zu kritisieren.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.